Domrechtse Jan Roos verspreidt laster over vader Sander Schimmelpenninck

27 jul. 2023 - 8:37

Ja wat wil je. Dom rechts en de aanhang heeft vaak geen argumenten die houtsnijden, is vaak feiten loos, neemt klakkeloos alles over op twitter en De Telegraaf staat, of wat een populist/demagoog de wereld in spuugt. Vaak is 1 minuten googelen als genoeg om meerdere bronnen de feiten te achterhalen of ontkrachten. Je hebt het hier op Joop ook. Met wat bluf, opportunisme of de helft van het verhaal te vertellen. Over energievoorziening en EV's. Kritisch zijn mag, leugens vertellen niet. En uiteraard politici. Elke periode kent zijn Messias aan de rechterflanken. Van Geert die wel uitkijkt de grootste te willen worden, Thierry en Caroline. Niemand wel premier worden. Want dat verantwoordelijkheid nemen. En die wel werden deden het niet de afgelopen 12 jaar. En nu dus ook Caroline niet. Wat een verassing!