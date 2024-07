Domrechtse droeftoeter Jan Roos gaat voor de zoveelste keer nat bij de rechter Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 187 keer bekeken • bewaren

Intellectueel uitgedaagde types nemen vaak hun toevlucht tot karaktermoord omdat argumenteren op basis van feiten te veel gevraagd is. Niet iedereen is bereid dat lijdzaam te ondergaan, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Zwolle.

Daar moesten de domrechtse droeftoeter Jan Roos en zijn huilebalkende hulpje Dennis Schouten voor het hekje verschijnen, omdat ze in uitzendingen van hun YouTube-programma Roddelpraat de buurman van Schouten hadden uitgemaakt voor SS’er en NSB’er. Ook verspreidden ze de leugen dat de man “mogelijk interesse heeft in de inhoud van onderbroeken van minderjarige jongens”. Dit alles omdat de buurman Schouten had aangesproken op niet opgeruimde verfresten in de hal.

“Hoewel beide heren voor de zitting praatjes voor tien hadden, kwam er eenmaal in de zittingszaal nauwelijks een verweer uit de doorgaans vlot pratende monden”, schrijft rechtbankverslaggever Chris Klomp in een ontluisterend verslag. De wandelende aardappel Roos beriep zich op het feit dat hij journalist was. Bovendien waren alle uitspraken humor en satire, aldus Roos die eerder werd veroordeeld wegens het mishandelen van een minderjarige.

De rechter liet zich niet overtuigen door het slappe verweer van Roos en Schouten, en legde de twee een boete op van 500 euro. Ook moeten ze de buurman 1.000 euro betalen.