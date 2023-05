‘Dodenherdenking gekaapt door nazihaters’ • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 485 keer bekeken • bewaren

De politiek correcte elite grijpt de dodenherdenking consequent aan om extreem-rechts gedachtengoed in een kwaad daglicht te stellen. Dat wekt wrevel bij politici in die hoek van het parlement. Zij herdenken voortaan met een omgekeerde vlag.

De dodenherdenking zorgt al langer voor onrust in extreem-rechtse gelederen. Drie jaar geleden, bijvoorbeeld, greep Arnon Grunberg zijn speech tijdens de herdenking aan om moslimhaat aan de orde te stellen. Dit jaar is het bezoek van de Oekraïense president Zelensky, nazaat van holocaustslachtoffers, aanleiding tot misbaar. Het constante drammen dat fascisten slechte dingen doen, is sommige politici een doorn in het oog. Het karakter van 4 mei zou daardoor te eenzijdig worden.

“De dodenherdenking moet iets van het verleden zijn dat niet relevant is voor het heden”, zegt PVV-leider Geert Wilders. “We hebben allemaal keurige Arische doden om te herdenken. Daar moet je niet van alles en nog wat bij slepen. Schandalig dat zo’n Zelensky met zijn smerige praatjes over Poetin überhaupt in de buurt van onze dodenherdenking mag komen. Je kunt wel zeggen dat dingen die toen gebeurd zijn nu herhaald worden, maar ik vind van niet. Dus is het controversieel en voor controverse hoort geen plek te zijn bij een plechtigheid. Het is schunnig dat links onze nationalistische gedenkdag aangrijpt om te polariseren.”

Omgekeerde vlag

Uit protest willen politici van BBB, FvD, PVV, JA21 en BvNL in samenwerking met de troepen van Farmers Defence Force hun eigen dodenherdenking organiseren, met een omgekeerde vlag. Daarbij zullen ook de boeren herdacht worden die misschien worden uitgekocht om de stikstofemissies in hun regio te verminderen. Naar eigen zeggen hopen de partijen zo de polarisering rondom de dodenherdenking te doorbreken.

“Links heeft wel de mond vol over een inclusieve samenleving, maar als je een oprechte racist of neonazi bent, hoor je er ineens niet bij”, aldus een anonieme gebruiker op een FvD-telegramkanaal. “Dit geeft maar weer eens aan hoe hypocriet de elitereptielen zijn. Voor onze helden van het Oostfront is ook geen aandacht bij de ontzettend eenzijdige dodenherdenking. Fascisten zijn de nieuwe Joden. Wij mogen niet bestaan in deze maatschappij.”