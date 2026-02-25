Documenten die Trump beschuldigen van misbruik minderjarige verdwenen uit Epstein-dossier Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 698 keer bekeken • Bewaren

Het Epstein-dossier dat het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geopenbaard, blijkt niet compleet. Onderzoeksjournalisten van CNN en de Amerikaanse publieke omroep NPR constateren dat documenten waarin de miljardair Donald Trump, thans president van de VS, wordt beschuldigd van het seksueel misbruik van een minderjarige niet meer in het dossier te vinden zijn. Justitie zou deze documenten hebben achtergehouden.

Zo zou onder andere een document achtergehouden zijn over een interview met een vrouw die Trump tientallen jaren geleden beschuldigde van seksueel misbruik, toen zij nog minderjarig was. De vrouw die Trump direct noemde in haar beschuldigingen, zei dat rond 1983, toen ze ongeveer 13 was, Epstein haar aan Trump introduceerde, "die haar vervolgens dwong haar hoofd op zijn ontblote penis te leggen, die ze beet. Als reactie sloeg Trump haar op het hoofd en gooide hij haar eruit." In de Epstein-documenten wordt de naam van Trump vaak genoemd, en er circuleren ook veel niet-geverifieerde en onvolledige verhalen, maar uit de FBI-dossiers blijkt wel dat onderzoekers deze getuigenis erg serieus namen. De FBI interviewde de vrouw 4 keer. Alleen het eerste interview van 24 juli 2019 staat in de publieke databank en vermeldt Trump niet.

Journalisten van CNN ontdekten de paginanummering van de Epsteinfiles niet meer klopt. Tientallen pagina's die wel zijn geregistreerd zitten niet meer in het openbare dossier. Het ministerie van Justitie weigert uitleg te geven.

Democratische volksvertegenwoordigers zijn een eigen onderzoek gestart.

Het onderzoek maakt heel wat los bij de Democraten die in het House Oversight Committee zitten, het orgaan dat de overheid en haar agentschappen controleert. Volksvertegenwoordiger Robert Garcia spreekt van illegale praktijken. "Als toezichthoudende Democraten kunnen we bevestigen dat het ministerie van Justitie kennelijk illegaal FBI-interviews met deze overlevende heeft achtergehouden, die president Trump van afschuwelijke misdaden beschuldigde", zei Garcia.