DNB waarschuwt temidden van Trump-terreur: Zorg voor genoeg cash én meerdere bankrekeningen

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt consumenten om hun financiële weerbaarheid te vergroten nu Donald Trump en Benjamin Netanyahu de wereld in chaos en onzekerheid hebben gestort met hun illegale oorlog in Iran. Het concrete advies van DNB luidt: zorg voor voldoende contant geld om een paar dagen op te teren, én open rekeningen bij meerdere banken. Op die manier kan je, wanneer één bank door bijvoorbeeld een cyberaanval uitvalt, bij een andere terecht. Op dit moment heeft slechts 23 procent van de Nederlanders betaalpassen bij twee of meer banken, zo schrijft RTL Nieuws.

DNB wijst op een groeiende afhankelijkheid van techbedrijven en betaaldienstverleners die zich buiten de EU bevinden, met name in de Verenigde Staten. Nu de verhouding met Washington waar het fascistische Trump-regime de scepter zwaait onder druk staat, is dat een kwetsbaar punt. Als Amerikaanse partijen geen diensten meer mogen of kunnen leveren aan Europese banken, kan het betalingsverkeer volledig vastlopen. En "dan loopt de samenleving vast", aldus de centrale bank.

