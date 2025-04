Dit is het deportatiebeleid waar Wilders van droomt

In New Bedford (Massachusetts) werden sinds Trumps inauguratie - nog niet eens honderd dagen geleden - minstens 15 personen opgepakt, waaronder de 29-jarige Guatemalteek Juan Francisco Méndez. Agenten vernielden een autoruit om hem en zijn vrouw te arresteren terwijl zij op hun advocaat wachtten. Méndez, die geen strafblad heeft, was bezig zijn immigratiestatus te verkrijgen via zijn vrouw, die inmiddels asiel heeft gekregen.

In de Bronx (New York) werd de 19-jarige Venezolaan Merwil Gutiérrez opgepakt zonder aanwijsbare reden. Gutiérrez, die ook geen strafblad heeft, werd samen met 237 andere Venezolanen naar El Salvador gedeporteerd naar de beruchte gevangenis van president Bukele. Volgens documenten verkregen door CBS had 75% van de gedeporteerde Venezolanen geen criminele achtergrond. De Trump-regering heeft inmiddels toegegeven dat sommige personen "per administratieve fout" zijn gedeporteerd. Afgelopen week was Bukele te gast in het Witte Huis. Op vragen van een journalist of de onschuldige personen terug worden gestuurd naar de VS, antwoordde Bukele - tot zichtbare tevredenheid van Trump - dat hij "geen terroristen" naar de VS zou "smokkelen".