Moeder voor ogen dochter weggevoerd bij razzia Trump-regime

Elsy Noemi Berrios (52), die al sinds 2017 in de Verenigde Staten woont en als naaister werkt, zat met haar 18-jarige dochter Karen in hun auto toen ze plotseling werden omsingeld door ICE-agenten. De agenten, waarvan minstens één met gezichtsbedekking, sommeerden Berrios uit te stappen zonder daarbij een arrestatiebevel te tonen.

"Ik hoef u het bevel niet te laten zien," zei een agent in het Spaans kort voordat hij het raam verbrijzelde, de deur ontgrendelde en Berrios uit de auto haalde. Op de video is te horen hoe haar dochter wanhopig schreeuwt: "U kunt haar niet zomaar meenemen omdat u dat wil," terwijl haar moeder haar probeert te kalmeren.

De immigratiedienst beweert dat Berrios banden heeft met de gewelddadige bende MS-13, maar zowel haar dochter als haar advocaat ontkennen dit stellig. Karen Cruz Berrios benadrukt dat haar moeder juist naar de VS was gevlucht om bendegeweld te ontkomen. Berrios had toestemming om te werken terwijl haar asielaanvraag in behandeling is.