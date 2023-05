Yoeri Albrecht, directeur debatcentrum De Balie houdt niet van debat

26 mei 2023 - 7:46

Hmm. Toch nog even: Christiaan Weijts in NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/05/26/monsterlijk-tankwrak-a4165663 " Ik sta er te praten met Yoeri Albrecht van debatcentrum De Balie, dat het stukgeschoten legervoertuig liet overkomen, als hij ineens gefilmd wordt en een jongen, kaalgeschoren hoofd, hem een zwarte microfoon toesteekt. „Wat vindt u van het onderdrukken van de oppositie in Oekraïne?” Het gesprek, voor YouTube-kanaal Left Laser, wordt pesterig, jennend, zuigend. Albrecht doet eerst nog zijn best, maar heeft dan genoeg van het getreiter, steekt de tramrails over, en daar is hij ineens kortstondig in gevecht. Microfoon valt tussen de rail. Albrecht graait hem op, houdt hem achter zijn rug, slaat zijn andere arm om de jongen heen, als vergeefse poging het te sussen, loopt langs het terras van De Balie, waar een groepje met protestborden scandeert: „Oorlogshitser, oorlogshitser!”" (...) "Twee minuten later is ons gesprek dus bruut onderbroken. Ik loop mee naar De Balie, waar hij verdwijnt. Dan richt de jongen zijn camera op mij. Zág ik dat? Gewéld! Door de directeur van een debatcentrum? Wat vond ik daarvan? Wie was ik? Ik ben gewoon een columnist van NRC, zeg ik. Voorlopig althans nog even. „NRC keurt geweld toch ook af?”, priemende plofkap. Dit is geen debat, dit is iemand klemzetten. Dit is het raadsel verkleinen, platstampen tot iets eenduidigs. " Ik geloof dat hier toch meer aan de hand was.

