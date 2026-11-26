Dilan Yesilgöz nu van alle kanten onder vuur: partijleiderschap lijkt mislukt experiment Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 497 keer bekeken • Bewaren

De kritiek op het functioneren van VVD-tussenpaus Dilan Yesilgöz zwelt aan, nu haar partij blijft dalen in de peilingen en de bekende ultrarechtse influencer Johan Derksen zijn VVD-lidmaatschap live in een uitzending van VI heeft opgezegd.

Derksen is niet de enige die er genoeg van heeft. De VVD-achterban heeft het helemaal gehad met Yesilgöz, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel . Tweederde van de mensen die vorig jaar nog op haar partij stemde, vindt dat ze moet plaatsmaken voor een andere partijleider. De recensies van Yesilgöz zijn vernietigend maar zelfs voor niet-VVD’ers herkenbaar.

“[H]aar politieke stijl en de herkenbaarheid van de partij spelen een rol. "Ze komt niet oprecht over en dreunt telkens dezelfde oneliners op", schrijft een VVD-panellid. Een ander vindt dat de partij te weinig herkenbaar is: "VVD blijkt niet krachtig genoeg om de rechtse burgermening uit te dragen."”

Ook de VVD-fractievoorzitters van de provincies Friesland, Overijssel en Groningen maken duidelijk dat Yesilgöz haar langste tijd als partijleider heeft gehad. Ze verpakken hun kritiek door te zeggen dat de dubbelrol – Yesilgöz is partijleider en minister – niet goed uitpakt. “Ik vind haar een hele goede minister, maar het is misschien beter als de partijleider iemand is die in de Tweede Kamer zit en niet in het kabinet”, stelt de Groningse VVD-fractievoorzitter Willemijn Brilstra bijvoorbeeld.

De invloedrijke VVD-donateur Cor van Zadelhoff roept Yesilgöz publiekelijk op om te vertrekken. “Dilan, houd de eer aan jezelf”, zegt hij via RTL Nieuws tegen de vrouw die ooit bij de SP begon maar die uit opportunisme steeds verder naar rechts opschoof.

Micky Adriaansens, die door de VVD-partijtop naar voren is geschoven als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD-fractie in de Eerste Kamer, heeft zich eveneens in het koor der critici geschaard. Zij herhaalt het bezwaar dat Yesilgöz nu te veel rollen vervult. “Daar moet ze wat mee.”

“Dit gaat niet om haar”, aldus Adriaansens, al is dat vermoedelijk een van de bekende VVD-leugens. Want afgezien van de cryptofascistische vleugel Klassiek Liberaal lijkt niemand binnen de partij het nog te willen opnemen voor Yesilgöz.

Zelfs op haar eigen ministerie blijkt de VVD-leider niet meer veilig. Haar staatssecretaris Derk Boswijk (CDA) likete een LinkedIn-bericht waarin flink werd uitgehaald naar de VVD-voorvrouw. Yesilgöz werd in het bericht een “ramp” genoemd. Volgens Boswijk was de like per ongeluk: hij had naar eigen zeggen handschoenen aan toen hij er voorbij scrollde. Tuurlijk Derk!

Zaterdag houdt de VVD een partijcongres. Dat belooft weer een ouderwets feestje te worden met bier en bitterballen. Het is nog niet bekend hoe laat de afscheidsspeech van Yesilgöz is.