Stemmenkanon Yesilgöz veroorzaakt privé-oorlogen in de VVD Actueel Vandaag • leestijd 4 minuten • 746 keer bekeken • Bewaren

Nu er nieuwe verkiezingen in aantocht zijn, in maart voor Provinciale Staten, begint het binnen de VVD nog onrustiger te worden. Tal van politici vrezen dat ze hun positie op het pluche gaan verliezen omdat partijleider Yesilgöz, tevens minister van Defensie en vicepremier, een andere invulling geeft aan het begrip stemmenkanon en de peilingen aan flarden schiet.

De nood stijgt zo hoog dat gedupeerde gedeputeerden van de partij naar het AD zijn gestapt. Volledig anoniem doen ze hun beklag, want critici worden in de met ijzeren hand geregeerde partij al snel spreekwoordelijk uit het raam geduwd. De VVD mag dan naar buiten toe het via de media gecreëerde imago hebben van gezellig barbecuen in werkelijkheid is het een bastion dat qua openheid niet onderdoet voor het Kremlin.

Zondagavond laaide tijdens een digitale ledenbijeenkomst van VVD-regiobestuurders de onrust hoog op, vertellen drie VVD-gedeputeerden die daarbij aanwezig waren. VVD-gedeputeerden (bestuurders in de provincies) overlegden digitaal en legden daar ook de ‘brede onrust’ voor aan Annemarie Jorritsma, die als vicevoorzitter van de partij namens het bestuur was aangesloten. De provinciebestuurders zien de slechte peilingen met lede ogen aan: in maart worden zij immers misschien niet herkozen. In de sessie – via Teams – beklaagden meerderen zich daarover. Om dit tij te kunnen keren kwamen ze met een suggestie: laat Yesilgöz aanblijven als minister, maar wel afstand laten doen van het partijleiderschap. Het liefst ruim voor de verkiezingen in maart, zodat de schade beperkt wordt. De gedeputeerden willen haar graag een ‘koninklijke uitweg’ bieden: een elegant aftreden, maar wel behoud van haar ministerschap. Want, zegt een VVD’er, dat doet ze ‘hartstikke goed’. Maar waar de gedeputeerden moeite mee hebben is haar dubbelrol als partijleider, vicepremier én minister van Defensie.

Het hoofdbestuur van de partij weigert tegenover het AD in te gaan op de verontrustende getuigenissen en het gekonkel in de achterkamer.

Op zeldzame wijze kwam de interne partijstrijd eerder naar buiten. Voormalig staatssecretaris Frans Weekers heeft zich openlijk kandidaat gesteld als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Hij gaat daarmee in tegen de Noord-Koreaanse traditie van de partijtop om kandidaturen binnenskamers te regelen. VVD-leden hebben daar normaal gesproken niets over te zeggen maar slikken dat als bitterballen. Twintig jaar geleden slaagde de extreemrechtse vleugel van de partij via interne verkiezingen bijna in een machtsovername via Rita Verdonk, in leiderschapsstijl een voorbode van Yesilgöz.

Een groep binnen de VVD-slangenkuil, die zich Tuinslang noemt, en onder anderen bestaat uit Halbe Zijlstra en Paul de Krom, tracht de positie van Yesilgöz aan het wankelen te brengen, gesteund door prominenten als Johan Remkes, Ed Nijpels, Jan van Zanen en Fred Teeven. Zaterdag wordt in Den Bosch onder de noemer van congres de traditionele bier- bitterballenbijeenkomst van de partij gehouden. Daar zou de felle interne strijd rond het probleem Yesilgöz aan de oppervlakte kunnen komen om later uit te barsten. “De verkiezingen in december voor het lijsttrekkerschap voor de senaatsfractie worden inmiddels gezien als verkapt referendum over het leiderschap,” constateert het AD. Het partijbestuur wil Weekers tegenhouden en zorgen dat oud-minister Micky Adriaansens lijsttrekker wordt.

VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal nam na de publicatie van het AD woensdag de vlucht naar voren bij Pauw & de Wit. Ook zij tracht de opstand tegen Yesilgöz te framen als een discussie over functieverdeling. De combinatie van partijleider, vicepremier en minister van Defensie die Yesilgöz vervult zou tot onvrede leiden. Dat is opmerkelijk omdat haar voorganger Rutte het partijleiderschap even strak als moeiteloos combineerde met de functie van premier. Hij deed dat overigens op de hem typische wijze, door te ontkennen dat de partij een leider heeft.

De NOS meldt over het optreden van Van der Wal:

In het programma Pauw & De Wit uitte zij haar twijfels of die taken wel zijn te combineren. "Er is ongelofelijk veel onvrede in de partij." Het gaat volgens haar vooral om de verschillende taken die Yesilgöz heeft als minister van Defensie in een minderheidskabinet en als partijleider van de VVD die de partijbelangen moet behartigen. "Heel veel leden voelen ongemak bij die dubbelfunctie. Ik weet niet of dit houdbaar is als die druk zo groot wordt en als het de leden zo hoog zit." Van der Wal wil zelf niet zeggen dat Yesilgöz op moet stappen als partijleider, maar zegt wel dat die keuze aan de VVD-leden is. "Maar niemand durft het te benoemen.”

De angst voor Yesilgöz en haar nomenklatoera is enorm. Yesilgöz heeft een reputatie van eerst schieten dan praten. Door haar ijzeren vuist werden de partij en coalitiegenoten gedwongen in een minderheidskabinet te stappen dat, net als het vorige kabinet dat ze in het leven riep, vooral bezig is met zelfgecreëerde crisissituaties. Van der Wal wijst er ook op dat de VVD-leden "extreem loyaal" zijn. De op de onderbuik inspelende uiterst rechtse pressiegroep ‘Klassiek Liberaal’ steunt de op conflictueuze koers van Yesilgöz door dik en dun. De polariserende groep is nadrukkelijk aanwezig op het platform X van de tech-fascist Elon Musk en poneert in reactie op de openheid van Christianne van der Wal:

Triest. De laatste die haar mond moet opendoen over het partijleiderschap, is degene die er een festivalpartij van probeerde te maken.

Gaan de partijballen zaterdag de bittere strijd uitvechten, of blijken het toch louter toetsenbordhelden? In het AD worden anoniem zorgen geuit.

Overigens vertellen andere VVD’ers dan weer bezorgd te zijn dat de partij van al die onderlinge interne strijd alleen maar slechter wordt. „Er zijn mensen nu voor eigen glorie hun privéoorlogen aan het uitvechten’’, zegt een lokale VVD’er. „Tegen elkaar, tegen Dilan. Denk je dat de kiezer dan denkt: daar moet ik zijn? Nee dus.”