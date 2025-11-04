Dilan Yesilgöz blijft middenkabinet blokkeren, wil alleen met radicaal-rechts regeren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1399 keer bekeken • bewaren

“Met capabel bestuur zorgen we voor rust”, beloofde de VVD in het verkiezingsprogramma. Voor dat capabele bestuur sluit de partij echter samenwerking met GroenLinks-PvdA uit, herhaalde Dilan Yesilgöz dinsdag.

“Er is geen enkel scenario dat deze twee partijen in een kabinet komen. Dan krijg je in het midden iets gezapigs”, aldus de VVD-leider. Het vertrek van Frans Timmermans maakt voor Yesilgöz geen enkel verschil. “De komst van Klaver maakt voor ons niets uit.”

Dilan Yesilgöz heeft meer vertrouwen in JA21, een partij waar de actieve politici twee jaar geleden nog gillend wegrenden. Een partij ook die haar kiezers bedonderde door een verkiezingsprogramma vol leugens en sprookjes te publiceren. Bij de VVD denken ze blijkbaar dat die partij kan zorgen voor “capabel bestuur”.

Bijkomend probleem is dat er met JA21 nog geen meerderheid is in combinatie met D66 en CDA. Daarvoor is nog een andere ultrarechtse partij als de BBB nodig. De winnaar van de verkiezingen, Rob Jetten van D66, zal daar weinig enthousiast over zijn. Hij heeft een voorkeur voor een coalitie met GroenLinks-PvdA.

NS-topman Wouter Koolmees (D66) werd dinsdag zoals verwacht aangewezen als verkenner. Hij moet kijken welke coalitie het meest voor de hand ligt.