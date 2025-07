Dilan Yesilgöz blijft in vlek wrijven, VVD’ers beginnen te muiten en hopen op terugkeer Klaas Dijkhoff Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1383 keer bekeken • bewaren

Anonieme VVD’ers beginnen aan de stoelpoten van Dilan Yesilgöz te zagen, nu haar hetze tegen Douwe Bob als een boemerang bij haar is teruggekomen. ‘Partijbronnen’ verwijten de VVD-leider tegenover de NOS “populisme”.

Ook durven ze nu te zeggen wat de rest van Nederland al veel eerder zag: Yesilgöz is niet authentiek en heeft geen overtuigend verhaal. “Met alle ophef over de tweet richting Douwe Bob heeft Yesilgöz haar eigen positie in de partij ondergraven”, tekent de NOS op uit de mond van de critici.

“Met argusogen wordt er ondertussen gekeken naar het initiatief van VVD'er Klaas Dijkhoff en zijn denktank voor de "milde meerderheid". Die stap wordt door veel VVD'ers gezien als een ondermijning van de positie van Yesilgöz. Oud-fractievoorzitter en voormalig bewindsman Dijkhoff is nog steeds erg populair in de partij en veel mensen zien in hem een betere partijleider dan in Yesilgöz.”

De VVD-leider probeert woensdag aan damage control te doen met een video waarin ze ruim zeven minuten in de vlek blijft wrijven. “Ik denk dat mijn tweet niet heeft geholpen”, aldus Yesilgöz. Ondertussen houdt ze wel op Faberiaanse wijze vol dat haar tweet toch klopt. Ze is naar eigen zeggen alleen maar “ongepolijst soms”. Een krop sla beschikt over meer zelfreflectief vermogen.