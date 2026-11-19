Die nieuwe nazi's met hun kooigevechten zijn het tegendeel van halvegaren, onderschat ze niet Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 348 keer bekeken • Bewaren

Opnieuw blijken er connecties te bestaan tussen Forum voor Democratie en actieve nationaalsocialisten. Het nieuwe bewijs wordt geleverd in een co-productie van Zembla en de Vlaamse publieke omroep VRT. Met verborgen camera's werden hakenkruisvlaggen gefilmd, kooigevechten en eerbewijzen aan Adolf Hitler rond het kampvuur.

De discussie zal zich ongetwijfeld concentreren op het abjecte karakter van het FvD en de schandelijke praktijken van de neonazi's. Ook krijgen we uit veler mond te horen dat het maar om kleine groepjes extremisten gaat. Nederland heeft tenslotte altijd al neonazi´s gekend.

Toch is er een aanmerkelijk verschil met vroeger. De afgelopen halve eeuw waren het vrijwel uitsluitend mafketels die het nationaalsocialisme omarmden. Ze golden bijna als folklore. In Den Haag opereerde bijvoorbeeld Joop Glimmerveen met zijn Nederlandse Volksunie. Die bestond zichtbaar uit halvegaren. Die hooefde je niet serieus te nemen.

De beelden van Zembla tonen een heel ander soort mensen. Het zijn voor het allergrootste deel jonge mannen, met een enkele Walküre ertussen, die maatschappelijk alles behalve mislukt zijn. Ze hebben werk en een carrière. Ze zijn afkomstig uit alle lagen van de samenleving. Ze blijken vaak redelijk tot goed opgeleid. Zembla identificeerde een tandarts, een wiskundige en een docent verpleegkunde. En ze zijn bezig met het vormen van een elite, sterk van geest en sterk van lichaam. De kooigevechten zijn bedoeld om bij de vechters en hun fans een krijgersmentaliteit te kweken. Zij werken aan een in eigen ogen geestelijk en lichamelijk superieur ras, waarvan zij de voorhoede zijn.

Rancune, de gedachte niet voldoende gewaardeerd te worden om hun kunnen en kracht, dat is de drijfveer. Zij zijn in hun eigen ogen tot diepere inzichten gekomen dan de grote massa die door de verjoodste elite zodanig gemanipuleerd is dat ze Hitler en het nationaalsocialisme voor het ultieme kwaad aan ziet. Zij echter, de bezoekers van deze bijeenkomsten, hebben dankzij hun geestelijke superioriteit de waarheid ontsluierd. Zij beschikken over het ware inzicht. Zij zullen straks leiding geven aan de volkse revolutie en de zuivering van het Nederlandse bloed, tot het weer van vreemde smetten vrij is.

Nieuwe aanhangers recruteert deze zelfbenoemde bloem der natie blijkbaar in kringen van het Forum voor Democratie. Dat is niet zomaar een politieke partij. Het forum wordt door Thierry Baudet uitgebouwd tot een ouderwetse zuil, compleet met eigen bedrijven, scholen en plekken voor gezelligheid. Voor de leden van het FvD wordt een eigen parallelle wereld gecreëerd, naast de maatschappij van U en mij, waar zij zich veilig en thuis kunnen voelen, waar zij geestverwanten aantreffen. Inmiddels zijn er zeventigduizend leden. Ook zij beschouwen zich als bijzondere mensen die zich van de massa onderscheiden door het juiste inzicht. Zij vormen het potentieel voor de werkelijk geïnitieerden van de kooigevechten.

Deze jonge, geoefende mannen hebben veel gemeen met de meest vertrouwde aanhangers van Hitler en Mussolini. Dat waren waren net zo goed twintigers en dertigers met een martiale kijk op de wereld, die zich miskend voelden door de heersende machten en de spraakmakende gemeente, door de verjoodste leugenpers, de even verjoodste grootwinkelbedrijven en de linkse misleiders in de parlementen. Nationaalsocialisten en fascisten vormden dynamische, activistische en effectieve bewegingen. Ze waren niet gek. Ze waren zeker geen halvegaren.

Dat hebben ze gemeen met het fenomeen dat Zembla nu blootlegt. Dit zijn geen mafketels. Dit is serieus. Dit is de gewelddadige energie van de rancune en de haat. Onderschat niet wat er borrelt en kookt. Besef dat het geen kwajongensstreek is als zij op hun kampvuur Joodse boeken verbranden.

Op 6 mei 1945 hield Max Blokzijl, propagandaleider van de NSB, zijn laatste radiopraatje voor Radio Vesting Holland. HIj sloot af met: "Wij komen terug, luisteraars".

Het zullen toch niet profetische woorden blijken.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als dat rond het UWV en de affaire van het Groninger aardgas.

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