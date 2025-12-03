Heibel in de PVV: afdelingen Purmerend en Urk splitsen zich af Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 993 keer bekeken • bewaren

Er is onrust binnen de PVV. De fracties in Urk en Purmerend maken zich los van de eenmanspartij uit onvrede over “de wijze waarop de lokale fractie geleid en vormgegeven moet worden”, schrijft de afdeling Purmerend op Facebook. Het heeft er daarmee alle schijn van dat Geert Wilders andere personen verkiesbaar wilde stellen dan de lokale fracties.

“Aan onze standpunten zal niets veranderen”, laat de PVV Purmerend weten. De partij gaat nu verder als Partij voor Purmerend (PVP). “De verschillen in opvatting tussen de lokale fractie en de landelijke organisatie over de invulling van het leiderschap, kandidaten op de lijst en de organisatorische koers hebben ertoe geleid dat een zelfstandige voortzetting de meest zuivere en eerlijke weg is — zowel naar onze kiezers als naar onze eigen fractie.”

NRC bericht: “In een bericht op X schrijft Geert Wilders dinsdag dat de PVV volgend jaar in veertig gemeenten meedoet aan de verkiezingen. Dat zijn er negen meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Wel vallen er vier plaatsen af: naast Urk en Purmerend zal de PVV ook in Arnhem en Zandvoort niet op de kieslijsten staan.”