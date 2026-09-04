Deze kleine ingreep is de beste manier om abortus te voorkomen en zou verplicht moeten worden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • Bewaren

Niraï Melis Socioloog Persoon volgen

De discussie rondom abortus laait de laatste tijd weer op. De SGP wil dat het aantal abortussen afneemt en heeft dit nu ook als voorwaarde gesteld voor steun aan het minderheidskabinet.

Ik ben het met de SGP eens: geen enkele vrouw zou een niet-medische abortus hoeven te ondergaan. Een abortus is een zware, persoonlijke beslissing en een ingrijpende behandeling, die het leven van een vrouw voor altijd verandert. Vrouwen die voor abortus kiezen, hebben één ding gemeen: de zwangerschap is ongewenst. Geen enkele vrouw denkt: ‘laat ik eens zwanger worden, dan kan ik een abortus ondergaan.’

Om het aantal abortussen te verminderen, moeten vrouwen beter beschermd worden tegen ongeplande zwangerschappen. Een ongewenste zwangerschap is namelijk vrijwel altijd een ongeplande zwangerschap. Eén op de vijf vrouwen in Nederland is ooit in haar leven ongepland zwanger geweest. Vaak ondanks het gebruik van de pil, het condoom of andere voorbehoedsmiddelen.

De meest effectieve manier om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, is om dit bij de bron aan te pakken: de zaadcellen. Zonder zaadcel, geen kind. Vasectomie is daarom het beste middel om abortus te voorkomen.

Om het doel van de SGP, alle niet-medische abortussen voorkomen, te behalen, zou het kabinet het meest effectief kunnen kiezen voor verplichte vasectomie voor alle mannen vanaf 15 jaar. De zaadcellen kunnen worden ingevroren en op een later tijdstip op verzoek van hem en zijn vrouw/vriendin worden gebruikt om haar te bevruchten.

Door vrouwen de regie te geven over wanneer zij bevrucht willen worden, daalt het aantal ongewenste zwangerschappen tot het minimum. Verplichte vasectomie heeft daarnaast nog een groot voordeel: vrouwen hoeven zich geen zorgen meer te maken over anticonceptie.

Het innemen van hormonen om een zwangerschap te voorkomen, met alle bijkomende klachten, behoort dan tot het verleden. Vrouwen kunnen zich weer vrij ontwikkelen, zonder klachten en zorgen. Hun leven kent zo veel meer vrijheid en gezondheid.

Wellicht zijn niet alle mannen het hiermee eens. Ze hebben het recht om te demonstreren voor ‘recht in eigen bal’. Het zou de SGP sieren om daar hetzelfde mee om te gaan als met ‘recht in eigen buik’.

Zolang een vrouw nog geen volledige zeggenschap heeft over wanneer en van wie ze zwanger wordt, is er altijd nog iemand anders die zeggenschap heeft over haar buik. Zolang een man nog geen controle heeft over wie hij, met toestemming, wanneer zwanger maakt, zou er altijd iemand anders moeten zijn die zeggenschap heeft over zijn bal.

Het gaat erom om het leven te beschermen, en dat begint bij de bron. Door vrouwen zeggenschap te geven over wanneer zij zwanger worden, voorkomen we ook andere problemen, zoals armoede of verwaarlozing. Een vrouw kiest immers alleen voor een kind als zij denkt dat ze er goed voor kan zorgen. Nu heeft een op de vijf vrouwen die keuze niet en wordt ze gedwongen om te kiezen voor abortus, adoptie of voor een kind te zorgen, terwijl ze daar nog niet klaar voor is.

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