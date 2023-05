Boeren en huisjesmelkers vaak miljonair

24 apr. 2023 - 8:02

[Tsja, de gemiddelde huis eigenaar heeft ook een vermogen van ruim 4 ton.] Is dit zo? Je moet natuurlijk wel de hypotheekschuld er van aftrekken - dat is ook gebeurd bij het vaststellen van het aantal miljonairs. Volgens dit artikel van het CBS had was in 2020 de doorsneewaarde van een eigen woning 296,5 duizend euro en de gemiddelde hypotheekschuld 160 duizend euro: https://longreads.cbs.nl/materiele-welvaart-in-nederland-2022/vermogen-van-huishoudens/ Blijft dus een vermogen over van gemiddeld 136,5 duizend euro. De gemiddelde huiseigenaar heeft naast de waarde van het huis een eigen vermogen van 36 duizend euro (veel meer dan de gemiddelde huurder) waardoor het totale bezit op 162,5 duizend uitkomt. Een groot verschil dus met de miljonairs. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de verkoop van het eigen huis voor de gemiddelde huiseigenaar alleen kan als hij een ander huis terugkoopt want hij moet toch ergens wonen. Hij kan niet stoppen met werken en gaan rentenieren. Ook dat is anders dan de gemiddelde miljonair.