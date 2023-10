Desintegratie JA21 gaat door: Statenleden richten nieuwe partij op

De gekozen politici van JA21 wisselen al net zo makkelijk van partij als oprichter Joost Eerdmans die eerder lid was van het CDA, de LPF, Groep Eerdmans-Van Schijndel, EénNL, Leefbaar Capelle en Forum voor Democratie.

“Het gaat om de Statenleden Michiel Fiscalini, Stefan Berlijn (JA21) en Sjors Nagtegaal (PVV). In de Utrechtse gemeenteraad stapt PVV'er David Bosch over naar de nieuwe partij. In een persbericht laten ze weten "niet langer onder het juk van de landelijke politiek te willen werken en ons te focussen op Utrecht en de Utrechters."”