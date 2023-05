Derde boete voor complotomroep Ongehoord, NPO vraagt staatssecretaris Uslu licentie in te trekken

24 apr. 2023 - 11:50

ON heeft duidelijk een andere visie op heel veel onderdelen dan de NPO. Lang niet altijd even neutraal en soms zelfs wat extreem of behoorlijk dom zelfs. Heel duidelijk is dat bij de NPO zelf ook heel eenzijdig bepaalde zaken zijn belicht in het (recente) verleden. Het zou dan ook een goede zaak zijn als de minister daar gaat ingrijpen. De NPO zelf hoort namelijk neutraal te zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BNN/VARA of ON. Laatst gaf de vorige voorzitter van de NPO bij ON zijn visie op wat er nu aan de hand is. Hij gaf daarin heel duidelijk aan dat hij het met de sancties en het bannen totaal niet eens is. Ik zie hier zelf overigens ook grote overeenkomsten met de zaak rond Richard de Mos. Dit soort vooringenomenheid hoort niet in een democratie! Dat hier op Joop men het fundamenteel oneens is met wat bij ON wordt geroepen is normaal. Dat geldt overigens ook voor mijn mening over ON. Hier is men wat linkser en daar is niets verkeerd aan. Om echter de andere mening te trachten kalt te stellen gaat heel veel te ver. Deze zaak zegt alles over de NPO en veel minder over ON.

12 Reacties