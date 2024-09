Denkend aan Holland zie ik lange files eindeloos voor de douane staan Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De nieuwe grenscontroles van Schulz, Faber en Wilders moeten juist de brave burger een lesje leren.

Bij de PVV heerst groot enthousiasme over het besluit van Duitsland opnieuw grenscontroles in te voeren. Geert Wilders vindt het prachtig dat je straks in de trein en op de weg je paspoort moet laten zien. Hij hoopt dat Nederland dit voorbeeld snel zal volgen. Minister Faber is al aan het kijken hoe.

De Duitse maatregel is natuurlijk het gevolg van de paniek die in regeringskringen heerst sinds het grote succes van de AfD bij de deelstaatverkiezingen. De centrumlinkse regering poogt te laten te zien dat ze ook heel ferm kan zijn. En een teringhekel heeft aan buitenlanders. Vandaar de controles bij de grenzen. Iedereen met verstand van zaken begrijpt dat dit een optische maatregel is. Als IS een of andere gast het land binnensluist om met een mes aanvallen te plegen, dan laat ze zich door pascontroles niet tegenhouden. De terrorist van Solingen had zich trouwens op de reguliere wijze als asielzoeker aangemeld waarna hij keurig de procedure doorliep, zij het met een voor hem negatief resultaat. Daarna bleek hij onuitzetbaar. Hij leidde het leven van een ongedocumenteerde. Niet valt in te zien hoe je dit met grenscontroles kunt voorkomen.

Dat is van die controles ook niet de bedoeling. Het gaat erom de zich braaf achtende burgers, die erover denken de elite bij de stembus een poepie te laten ruiken, om deze burgers het idee te geven dat er wordt opgetreden.

Niet de illegale grensoverschrijders zijn dan ook de doelgroep maar het blanke kiesvolk. Dat moet in de rij staan en aan den lijve voelen dat er danig gecontroleerd wordt. Het kan weer rustig gaan slapen. Vadertje Staat wil immers ieders papieren zien.

Ik heb een droom. Ik heb een droom dat rijen PVV-stemmers in de file eindeloos op hun beurt moeten wachten voor de pascontrole terwijl ze vlug even de grens over wilden wippen voor goedkope benzine en sigaretten. En op de terugweg moeten zij zich nog eens identificeren voor de douaniers en marechaussees van Vrouw Holle. Uren en nog eens uren onderweg voor een paar boodschappen.

Denkend aan Holland zie ik lange files

Eindeloos voor de douane staan

Uren en nog eens uren onderweg voor een paar boodschappen

Heerlijk!

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch niet dicht blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.