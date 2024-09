Den Haag wil dat SUV-bezitters meer gaan betalen voor parkeerplaats Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

De gemeente Den Haag wil een hoger parkeertarief invoeren voor asobakken. De SUV-taks moet gaan gelden voor auto’s die groter zijn dan een standaardparkeervak, meldt het AD.

“We zoeken uit of we een koppeling met de database van de RDW kunnen maken, waardoor de grootte van een voertuig duidelijk is als een kenteken gescand wordt”, verklaart een woordvoerder van de gemeente tegen de krant.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er in Den Haag 731 SUV’s rondrijden die te groot zijn voor een normale parkeerplaats. Volgens wethouder Arjen Kapteijns kan je je “afvragen of het überhaupt handig is dat ze in onze straten rijden”.