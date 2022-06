Den Haag: politie moet trekkers op snelweg al tegenhouden

Als het aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) ligt, komen protesterende boeren met tractoren op 22 juni de stad niet in. De gemeente wil dat de rijksoverheid de trekkers al buiten de Den Haag tegenhoudt, meldt Omroep West .

In het verleden hebben boze boeren hun tractoren regelmatig misbruikt om hun eisen kracht bij te zetten. In 2019 werd in Groningen bijna een fietser onthoofd, toen een agressieve boer een hek omver reed.