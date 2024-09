Den Haag eerste stad die fossiele reclame weert via lokale wet

De gemeenteraad van Den Haag heeft donderdag ingestemd met een voorstel van de Partij voor de Dieren om fossiele reclame te verbieden. “Dit is een belangrijk signaal dat de regeringsstad afgeeft: we moeten af van onze fossiele verslaving”, aldus Leonie Gerritsen van de PvdD. “Als je af wilt van fossiele brandstoffen, dan stop je met reclames die fossiele brandstofgebruik promoten.”

De hofstad wordt hiermee de eerste stad ter wereld die zo’n verbod via een lokale wet regelt, stelt de organisatie Reclame Fossielvrij. Andere steden die fossiele reclame uit de publieke ruimte weren, regelen dat tot nu toe via contracten of vrijwillige afspraken met exploitanten.