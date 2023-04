Den Haag dumpt daklozen in andere gemeenten: 'Egoïstisch en asociaal' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 277 keer bekeken • bewaren

De gemeente Den Bosch dient een officiële klacht in bij de gemeente Den Haag, omdat die op “stiekeme” wijze daklozen deporteert. Haagse dak- en thuislozen krijgen met hulp van de gemeente onderdak, maar dan wel elders in het land. Den Bosch is niet te spreken over de manier waarop dat gebeurt.

In twee jaar tijd wist Den Haag voor honderden daklozen uit de stad onderdak te vinden. Alleen niet in Den Haag zelf, maar naar gemeenten ver buiten de stad. Die gemeenten worden daarover niet ingelicht, tot grote woede van de gemeenten en hun inwoners. Zo ook Den Bosch, dat van mening is dat Den Haag zijn problemen “over de schutting” gooit.

De Bossche wethouder van Wonen Pieter Paul Slikker (PvdA) was onaangenaam verrast door eerdere berichtgeving over de Haagse daklozenaanpak in het AD. Hij belde met collega’s in Den Haag die de aanpak beaamden: “Toen het werd bevestigd, heb ik duidelijk gemaakt dat we hier niet van gediend zijn. Dit is echt schandalig. Den Haag gooit het probleem bij andere gemeenten over de schutting, zo gaan we toch niet met elkaar om? Dat is toch geen beleid?”

Volgens Slikker helpt Den Haag het woonbeleid in Den Bosch om zeep door zich in te schrijven voor de sociale huurwoningen en die zo weg te kapen voor Bosschenaren op zoek naar een woning in hun eigen woonplaats: “En de woningnood in Den Haag is echt niet erger dan in Den Bosch. Ook hier moeten woningzoekenden helaas vaak jaren wachten op een huurwoning.”

SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink had eerder ook al kritiek op de Haagse aanpak. Volgens hem kiest Den Haag ook voor deze aanpak, om zo miljoenen aan bijstandsuitkeringen te besparen en die op het bord van andere gemeenten te leggen. Niet alleen Den Bosch kreeg hiermee te maken, ook de gemeente Aalten (Gelderland) ‘ontving’ tientallen dakloze gezinnen zonder van iets te weten. Daar ontdekten ze het pas toen ze de nieuwe inwoners uitnodigden voor een welkomstgesprek: “Deze mensen komen zo uit de crisisopvang voor dak- en thuislozen. Daar moeten we als gemeente echt welzijnswerkers en zorgtrajecten op inzetten.”