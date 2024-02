Demonstranten onderbreken herdenking in Kamer: 'Van Agt was de enige die voor Palestijnen opkwam'

Nadat de activisten de vlag hadden opgehangen en werden weggevoerd, riep een van hen de Kamer toe dat ze zich moesten schamen voor hun opstelling ten aanzien van de genocide op de bevolking van Gaza. "Jullie hebben moord op jullie geweten," werd er geroepen en over van Agt: "Hij was de enige politicus die voor de Palestijnen opkwam. De enige". Een andere demonstrant scandeerde "Free free Palestine" en "From the river to the sea, Palestine will be free".