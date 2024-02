Oud-premier Dries van Agt (93) overleden

9 feb. 2024 - 12:35

Aanvankelijk vond ik Van Agt verschrikkelijk -denk b.v. aan het "Ethisch Réveil" in 1977- met een dubbel katholiek gezicht. En zijn archaïsche taal vond ik nogal aanstellerig. Kenmerkend was de totstandkoming van het kabinet met de VVD in 1977. (Dat voorspelde ik, ondanks de winst van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen met tien zetels, welke met in totaal 53 zetels de grootste fractie kreeg. De christelijke partijen en de VVD maakten tevoren in het voorjaar nl. gemene zaak met elkaar door een van de fundamentele wetsvoorstellen van het kabinet-Den Uyl (grondpolitiek) af te stemmen. Omdat het kabinet-VanAgt I dus al voorgekookt was, was het met één etentje bij kaarslicht van Van Agt en Wiegel al beklonken). Maar zijn latere ontwikkeling in progressieve richting was natuurlijk goed. Met name het besef van de onderdrukking van de Palestijnen en het opkomen voor hun rechten is natuurlijk prima. (Hij jokte wel dat tijdens zijn premierschap heel Nederland nog pro-Israël was en men "niet beter wist", want het Palestina-comité was al in 1969 opgericht. Maar dat is een detail). Opmerkelijk is wel de zelf gekozen dood met zijn echtgenote, wat bepaald niet in de christelijke traditie past.

