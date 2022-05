Demoniseren in optima forma. Ja, dat kan ik Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 186 keer bekeken • bewaren

De duivel doet een bod op de ziel van dr. Faustus

De tactiek van het kabinet is duidelijk: het zoekt de partij of de partijen die bereid zijn voor de laagste prijs hun ziel te verkopen.

Terwijl steeds meer Nederlanders genekt worden door de inflatie, gaat het kabinet op zoek naar steun bij de oppositie want anders zal het de begroting niet door de Eerste Kamer kunnen krijgen. Daar is de coalitie in de minderheid. Minister president Rutte en zijn secondant Kaag gaan op bezoek bij links en rechts om een deal te maken nog voordat de kamerdebatten hebben plaats gevonden. Dat worden op deze manier rituele dansen met afstoting en tenslotte aantrekking waarna het doek valt en het publiek geacht wordt tevreden naar huis te gaan.

Attje Kuiken en Jesse Klaver doen mee aan dit spel evenals Joost Eerdmans van JA21. De tactiek van het kabinet is duidelijk: het zoekt de partij of de partijen die bereid zijn voor de laagste prijs hun ziel te verkopen. Dat kan over links en dat kan over rechts. De linkse partijen willen extra ondersteuning voor de lager betaalden, die het water aan de lippen staat. JA21 hoopt zo kort mogelijke metten te maken met klimaatmaatregelen en de toelating van vluchtelingen voor zover die naar de zin van deze partij niet blank genoeg zijn.

Het is verbijsterend dat oppositiepartijen dit spel meespelen. Zij laten daarmee zien dat ook voor hen de nieuwe bestuurscultuur een zoethoudertje is voor het vulgus in verkiezingstijd. Ze lijken niet te beseffen dat ze net zo behandeld worden als schoonmaakbedrijven door Schiphol: in een race to the bottom krijgt de laagste inschrijver de opdracht. En de zeperd aan het eind.

Wie zijn ziel aan de duivel verkoopt, trekt altijd aan het kortste eind.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

