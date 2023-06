‘Democratie is helaas ook Annemarie Jorritsma’

13 jun. 2023 - 12:44

Annemarie Jorritsma is een van die Dinosauriers uit Paars waarvan je hoopte dat je het nooit meer terug zou zien. Na de komst van Rutte was ze er opeens weer. Naast Bernhard Wientjes en -2 CV ketels om mijn zwembad te verwarmen- Ed Nijpels die opeens plaatsnam aan de klimaattafels, Ja zelfs voor Frank de Grave is weer een rolletje weggelegd. Ook terug van weggeweest, de (wannabe) adel: een begrip wat we als maatschappij min of meer ‘dood’ hadden verklaard. Sinds Rutte laten ze weer van zich horen en bij de NPO maken ze nu televisieprogramma’s over ‘hoe het heurt’. Documentaires over andere adelijke geslachten. Sinds het einde van Paars heeft dat alles bij elkaar zich zitten verbijten in Wassenaar en soortgelijke gegoede omgevingen over die ‘Diuivelse’ volksbetrokkenheid. Ze zijn weer terug.