Ook verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) vond Omtzigt een probleem, maar verzweeg dat in debat • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 515 keer bekeken • bewaren

Mark Rutte was tijdens de verkenningen na de verkiezingen van 2021 niet de enige die begon over de positie van Pieter Omtzigt. Ook zijn partijgenoot, verkenner Annemarie Jorritsma, maakte zich grote zorgen over het toenmalige CDA-Kamerlid. Dat blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur.

De verkenners Jorritsma en Kajsa Ollongren (D66) verklaarden bij hun aanstelling dat ze binnen twee weken zouden inventariseren wat de politiek leiders van de partijen in de Tweede Kamer wilden. Maar al na een dag stonden ze op de stoep bij Kamervoorzitter Khadija Arib om meer tijd te vragen.

Uit een gespreksverslag dat is gemaakt door een ambtenaar, blijkt dat er grote zorgen bestonden over de positie van het CDA. Met name Jorritsma zat er volgens bronnen van Nieuwsuur “heel politiek in”. Zij wilde graag dat het CDA zou toetreden tot het kabinet, en zag Omtzigt als een probleem. Ze noemde hem “onhoudbaar” en een “risicofactor” voor de stabiliteit van het kabinet.

De opmerkelijke standpunten van Jorritsma zijn tijdens het debat over de mislukte formatieverkenning nooit gedeeld met de Tweede Kamer. “Ik denk dat dit met een reden niet is gemeld. Ze snappen heel goed dat dit niet bij hun taak past”, analyseert Jesse Klaver (GroenLinks) het zwijgen hierover van de verkenners. SP-leider Lilian Marijnissen noemt het kwalijk dat de Kamer nooit is ingelicht. “Ze doen hun werk toch in opdracht van de Kamer.”