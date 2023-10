Demissionaire minister Adema blijft Kamer negeren en gehoorzaamt liever giflobby EU

Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) wil - opnieuw - geen gehoor geven aan de oproep van de Tweede Kamer om tegen verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen in de Europese Unie. Dat meldt ANP. Een motie die woensdagavond in een Kamerdebat is ingediend door D66-Kamerlid Tjeerd de Groot werd door de demissionair minister ontraden. Dat betekent dat Adema niet tegemoet wil komen aan de wens van de Kamer. Donderdagmiddag wordt over de motie gestemd.