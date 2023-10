Demissionaire Adema negeert Kamer en buigt voor giflobby bij EU-besluit glyfosaat

De demissionaire minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie) heeft aangekondigd dat hij zich vrijdag tijdens een Europees overleg zal onthouden van stemming over de toelating van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Daarmee negeert de demissionaire bewindsman de wens van de Tweede Kamer. Die had hem gevraagd om tegen de EU-vergunning voor glyfosaat te stemmen.

Adema vindt dat er zowel voor een vóór- als tegenstem onvoldoende basis is, schrijft het AD. Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) is onaangenaam verrast. “De wens van de Kamer was duidelijk genoeg: tegen stemmen was de opdracht”, schrijft ze op Twitter. “Ik ben echt boos.”