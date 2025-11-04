Demissionair VVD-minister Paul loog over 'breed overleg' uitbuiting arbeidsmigranten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Demissionair minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken, VVD) heeft zich voorafgaand aan haar besluit om het uitbuiten van arbeidsmigranten voort te zetten, uitsluitend laten adviseren door uitzendkoepel ABU. Dat meldt NRC. Andere partijen die het ministerie noemde als gesprekspartners, waaronder vakbonden FNV en CNV, SER-voorzitter Kim Putters en hulporganisatie Fairwork, zeggen allemaal dat de maatregel tijdens hun gesprekken met Paul helemaal niet ter sprake is gekomen.

Paul maakte vorige week donderdag bekend het kabinetsvoorstel van haar voorganger Eddy van Hijum (NSC) in te trekken. Van Hijum wilde vanaf 2026 de regeling afschaffen waarbij uitzendbureaus arbeidsmigranten een kwart onder het minimumloon mogen uitbetalen in ruil voor woonruimte. Hij vond dat de regeling uitbuiting in de hand werkte en wilde arbeidsmigranten minder afhankelijk maken van hun werkgever.