Demissionair minister Van Weel (VVD) te laf om Trump-invasie Venezuela en ontvoering Maduro te veroordelen Actueel Vandaag leestijd 2 minuten Bewaren

Demissionair buitenlandminister David van Weel wil geen definitief oordeel uitspreken over de Amerikaanse invasie van Venezuela waarbij president Nicolas Maduro naar de VS werd ontvoerd. Dat meldt ANP. "Op basis van de informatie die ik nu heb, kan ik niet zien hoe deze actie in lijn is met internationaal recht", zei de VVD-bewindsman donderdag in een Kamerdebat over de situatie. Hij zei daar onder meer af te willen wachten hoe de gang van zaken binnen de VS zelf wordt beoordeeld.

Hoe de Amerikanen zelf naar de situatie kijken is allesbehalve moeilijk te beoordelen. Sinds de illegale invasie en ontvoering blazen zowel Trump, als zijn handlangers in het Witte Huis en een groot deel van de Republikeinse partij hoog van de toren over hun actie. Daarbij laten zij weten geen boodschap te hebben aan het internationaal recht omdat dit volgens hen niet bestaat. Volgens de Trumpisten geldt in de wereld nu eenmaal "het recht van de sterkste". Terwijl diverse media nog om de hete brij heen draaiden en niet wisten hoe ze de arrestatie van Maduro moesten noemen, vond Trump het woord "ontvoering" zelf helemaal prima.

Hoewel een ruime Kamermeerderheid, waaronder ook de VVD, wel degelijk een schending van het internationaal recht ziet, houdt het dubbeldemissionaire rompkabinetje van VVD en BBB zich lafjes op de vlakte. Van Weel somde op wie volgens hem wel vooraan stonden om de aanval fel te veroordelen. "Dat waren Iran, Hamas, Rusland, China en Noord-Korea", zei hij. Van Weel voegde toe dat hij "geen traan heeft gelaten" om de gevangenname van Maduro.