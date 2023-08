Demissionair kabinet: Wopke Hoekstra moet Timmermans opvolgen

Het demissionaire kabinet gaat Wopke Hoekstra voordragen als nieuwe Eurocommissaris. Dat melden ingewijden tegenover Nederlandse media nadat de Financial Times het nieuws als eerste bracht. De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken kan naar Brussel, omdat er door het vertrek van Frans Timmermans een vacature vacant is in de Europese Commissie.