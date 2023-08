Demissionair kabinet wil laagste inkomens volgend jaar geen energietoeslag geven

31 aug. 2023 - 9:48

Bijna het hele pakket betreft inkomensafhankelijke maatregelen. Dat is een fout die al erg lang steeds weer gemaakt wordt. Om de laagste inkomens te stutten dient dat te worden gedaan door belastingen te verlagen op de meest elementaire zaken. Bijvoorbeeld BTW. Natuurlijk hebben ook midden- en hogere inkomens hier voordeel van, maar de dagelijkse boodschappen wegen bij de minima heel veel zwaarder op het huishoudboekje. Het hele toeslagensysteem deugt niet. Als we daar niet structureel iets aan veranderen zullen we steeds vaker zien dat juist de doelgroep waar de toeslagen voor bedoeld zijn in de problemen komen. We vinden bijvoorbeeld allemaal wel dat de huren te hoog zijn. Voer dan een systeem in waardoor de huren niet te hoog worden in plaats van fraudegevoelige bureaucratische toeslagen te verstrekken. Nogmaals het doel is goed, maar het systeem is dat niet. Deze regering vertrekt gelukkig. Ze snappen niet wat ze hebben aangericht en gaan gewoon door met het plaatsen van plakpleisters op schaafwonden. Een kind kan uitleggen dat zoiets niet slim is.