Armoede neemt toe bij gebrek aan maatregelen

17 aug. 2023 - 9:00

Het is niet alleen Nederland waar bij een deel van de bevolking minder gaat. Zowel in de USA al ook in Australië zijn de schulden hoog en huizen prijzig. Australie, waar de gemiddelde schuld per huishouden het hoogst is van alle Gemenebestlanden (120%). Waar ook leningen zijn aangegaan, voornamelijk voor huizen tegen een rente 1,5%. Welke nu 3,5% is en rijzende om de inflatie de kop in te drukken. Waar aan de andere kant de conservatieve rechtse partij die vorige regering vormde nog belastverlaging doorzetten die vermogend Australië 254 miljard dollar aan belasting scheelde. Gemiidelde huizenprijs in 2023: 900.000 dollar. Met Sydney als duurste plaats om te wonen. Gemiddelde huizenprijs: 1.35 miljoen dollar (800.000 euro). Iets wat op een andere gecompenseerd zal moeten worden. En 1 een van de strengste immigratie wetten. Het blijkt dan dat vluchtelingen tot niet de grootste oorzaak zijn van het duurder worden van leven. Ook op auto gebied is de schuld problematisch. IN de VS: 1.5 trillion dollar (1.3+ biljoen euro) waar men een lening van 7% over 10 jaar via een indirecte lening (bank-dealer-consument). Gemiddeld 725 dollar maand. Betaal je te laat. Dan kan je auto geconfisqueerd worden. Instappen en wegwezen. Ook wel repo men genoemd die voor de kredietverstrekker werken. Gelukkig hier wat minder. Maar is het beter pas op de plaats te houden en af te bouwen. En geen dingen aanschaffen die je niet perse (nu) nodig hebt. Als is dat voor sommige lastig...