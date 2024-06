Demissionair kabinet met grote delegatie naar Slavernijherdenking na racistisch getreiter Wilders

Het demissionaire kabinet komt met negen bewindslieden naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Behalve premier Rutte zullen ook de vicepremiers Rob Jetten, Karien van Gennip en Carola Schouten op 1 juli naar het Oosterpark afreizen, evenals de ministers Hanke Bruins Slot, Dilan Yeşilgöz, Kajsa Ollongren, Franc Weerwind en staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Dat meldt het ANP .

De grote afvaardiging van het demissionaire kabinet leidt op sociale media tot het gebruikelijke geklaag van zuurrechts. Woensdag werd bekend dat Martin Bosma na overleg met organisator NiNsee niet aanwezig zal zijn bij de herdenking. Geert Wilders gaf de nazaten van de slachtoffers van de slavernij vervolgens een trap na door op X te schrijven dat hij wel in plaats van de racistische Kamervoorzitter een speech wilde houden tijdens Keti Koti. “Ze zullen gaan hunkeren naar onze Voorzitter.”

De PVV, die in haar verkiezingsprogramma pleitte voor het intrekken van de excuses voor het slavernijverleden, laat geen kans onbenut om de nazaten van tot slaafgemaakten op hun ziel te trappen. Het kabinet Wilders-I was aanvankelijk van plan om op 1 juli te starten. Er was een brede lobby van onder meer het demissionaire kabinet en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor nodig om dat te voorkomen.