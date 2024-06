Racist Martin Bosma wil naar Nationale Herdenking Slavernijverleden

“Als ik het over mijn onderzoek naar rapmuziek had, sprak [Martin Bosma] altijd spottend over ‘die n****s’”, vertelde antropologe Gerdy van der Stap in 2009 aan de Volkskrant. Het viel Van der Stap ook op dat “hij maar doorging met grappen over buitenlanders”. Dezelfde Martin Bosma wil nu op 1 juli naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam, meldt Het Parool.