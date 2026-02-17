Demissionair BBB-minister weigert onderzoek naar schimmige geldstromen eigen partij Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 641 keer bekeken • Bewaren

Een onafhankelijke toezichtscommissie roept op tot een onderzoek naar de betalingen van de BoerenBedrogBeweging aan communicatiebureau ReMarkAble, het bedrijf van partij-medeoprichter Wim Groot Koerkamp. Demissionair minister Frank Rijkaart (BBB) van Binnenlandse Zaken wijst dit echter van de hand. In een Kamerbrief stelt hij dat een onderzoek naar zijn eigen partij "niet nodig" is omdat een accountant de financiën al heeft goedgekeurd. Dat meldt RTV Oost.

De commissie vraagt zich nu terecht af of het überhaupt gepast is dat een partij opdrachten gunt aan commerciële bedrijven die nauw verbonden zijn met diezelfde partij. Ook kan niet worden vastgesteld of BBB marktconforme prijzen betaalde.

De financiële relatie tussen BBB en ReMarkAble is aanzienlijk. In 2022 factureerde het communicatiebureau 210.000 euro bij de partij, goed voor meer dan een kwart van alle uitgaven van BBB dat jaar. Groot Koerkamp trok zich formeel in 2021 terug uit de partij om zich op zijn bureau te richten. Volgens de wettelijke regels moeten politieke partijen ook niet-geldelijke bijdragen boven de 4.500 euro vermelden in hun financiële verantwoording.

De schimmige band tussen BBB en ReMarkAble is al langer onderwerp van discussie. In november 2023 startte het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek naar een mogelijk illegale donatie, nadat bleek dat ReMarkAble forse kortingen gaf op diensten als webshopbeheer en persvoorlichting. Deze korting werd gezien als een 'gift in natura', geschat op 45.000 euro in 2021 en mogelijk meer dan 100.000 euro in 2022. Deze "gift" was niet terug te vinden in het financieel verslag. Eerder bleek al uit onderzoek van journalist Marcia Nieuwenhuis dat BBB tot begin 2021 de bankrekening van ReMarkAble gebruikte, waarmee volgens de Rabobank het bankreglement werd overtreden.

