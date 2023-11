Oprichter BBB declareerde voor tonnen bij eigen partij

10 nov. 2023 - 13:56

[BBB ontving in 2022 als partij 435.000 euro aan subsidie van de overheid. Bijna de helft daarvan is doorgesluisd naar de oprichter. BNR merkt op dat de het oprichten van de partij financieel gunstig was voor het communicatiebureau.] Dat was te verwachten. De BBB is van meet af aan een opportunistisch project geweest in het kader van lobby voor de vee-industrie. Gedoemd om na enige tijd weer leeg te lopen, nadat het betrokken communicatiebureau voldoende aan de uiers heeft kunnen zuigen.