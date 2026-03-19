Defend Netherlands zou Defend Nazi's moeten heten Opinie 19-03-2026

Felix Ooteman anti-fascistisch activist

Een paar dagen geleden kwam in het nieuws dat Defend Netherlands aan het uitbreiden is. Ten tijde van de Malieveld-rellen hadden ze nog maar twee afdelingen, maar nu zijn het er al 35. Ze doen zich voor als bezorgde burgers die demonstreren tegen het plaatselijke AZC, maar in feite zijn het doorgewinterde neonazi’s.

Op hun Facebook-pagina stellen ze zich heel braaf op. Over hun lokale afdelingen: “Toch worden zij te vaak weggezet als ‘extreemrechts’ of vergeleken met bewegingen waar zij niets mee te maken hebben. Dat is jammer én onterecht. De meeste mensen die zich aansluiten komen uit alle lagen van de bevolking. Het zijn gewone Nederlanders die niet langer willen wegkijken en die opkomen voor hun buurt, hun gezin of hun land.”

Het zal je verbazen: ik ben het hartgrondig eens met Defend Netherlands. De meeste mensen die zich bij hen aansluiten zijn inderdaad gewone Nederlanders. Maar dat is nou precies het probleem. Defend Netherlands stelt zich zo braaf op dat ze steun krijgen van de ‘gewone Nederlander’. Zo kunnen ze in een halfjaar tijd groeien naar 35 afdelingen.

Nou ja, afdelingen… Eerder knokploegen. Want vergis je niet, het zijn neonazi’s van het ergste soort! Pointer en Justice for Prosperity onderzochten de actieve leden van Defend Netherlands en zij vonden expliciet neonazistische content op social media. Een pamflet van de NSB met een hakenkruis erop, een NSB-Prinsenvlag met de term ‘remigratie’ (lees: deportatie), en zelfs het delen van propaganda van de Wolvenrad.

Wolvenrad is vrij open over haar gedachtengoed. Op de website valt te lezen dat ze hun ‘Germaanse afkomst en identiteit met trots dragen’. En dat blijkt wel aan alle nazi-symbolen die ze gebruiken: het logo is opgebouwd uit Wolfsangels (SS-symbool) en ook de Odal Rune en de Zwarte Zon worden gebruikt. Verder doet de Wolvenrad gevechtstrainingen, want ja, ze moeten wel voorbereid zijn op de volgens hen op handen zijnde rassenoorlog. Veel extremistischer dan dit wordt het niet.

Er zullen vast ook mensen bij Defend Netherlands zitten die niks met neonazi’s hebben, maar de leiding in ieder geval wel. De beheerder van de groep in Vught reageerde op een Facebook-post met ‘1488’. 14 staat voor een neonazistische slogan van veertien woorden: “We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren.” 88 staat voor twee keer de letter H: Heil Hitler. Ook een van de prominenten van Defend Netherlands, Peter van Vliet, is een beruchte neonazi. Van Vliet droeg een trui met het SS-logo en zei over moslims ‘dat hij ze liever doodschiet’.

Kennelijk heeft Van Vliet de touwtjes daar stevig in handen, want de strategie van Defend Netherlands is ook heel gewelddadig. In de Telegram-groep werd het gebruik van geweld openlijk besproken: “Intimidatie werkt gewoon. Je denkt toch niet dat we vuurwerk gooien uit baldadigheid? Een paar knallers in de raadszaal en die laffe kankerjoden eten uit je hand.” En nog wat antisemitisme erbij ook, wat een gezellig clubje is het toch…

Defend Netherlands zou eigenlijk Defend Nazi’s moeten heten. Het is een neonazistische knokploeg waarvan de strategie is om tegenstanders bang te maken. De demonstratie op het Malieveld liep niet voor niets uit de hand. Dat was bewust, om aandacht te genereren en om tegenstanders bang te maken.

Maar ik heb nieuws voor Defend Nazi’s: wij zijn niet bang. Wij hebben jullie al eerder verslagen en dat gaan we weer doen. Wij zijn namelijk met veel meer: 78% van de Nederlanders vindt dat wij mensen die vluchten voor oorlog en vervolging moeten opvangen (Ipsos, 2021). 63% vindt zelfs dat we de morele plicht hebben om dit te doen (SCP, 2024).

Misschien zijn we het niet helemaal met elkaar eens over hoe we de asielopvang moeten vormgeven of over hoeveel asielzoekers we überhaupt moeten opvangen. Maar laten we dat even parkeren: deze tijd vraagt om iets anders, om een breed front dat opstaat tegen deze knokploegen. Dat samen demonstreert tegen de opkomst van het fascisme, dat samen zegt: tot hier en niet verder. Of je nou jong of oud bent, links of rechts: je mag erbij. Spreek je uit en laat weten dat jij dit soort knokploegen niet accepteert. Nederland is van ons, niet van de neonazi’s.