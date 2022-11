Deense voetbalbond overweegt vertrek uit FIFA na verbod op one love-armband

De Deense voetbalbond (DBU) overweegt wereldvoetbalbond FIFA te verlaten nadat het verboden werd de one love-armband te dragen. Denemarken is een van de zeven landen, naast onder andere Engeland, Duitsland en Nederland, waar de aanvoerder de anti-discriminatie armband zou dragen. Dat werd op het laatste moment door de FIFA tegengehouden die met gele kaarten dreigde voor spelers die de band wel droegen.

DBU-voorzitter Jesper Moller zegt “woest” te zijn over de beslissing. Binnenkort staan er verkiezingen op de agenda voor het voorzitterschap van de FIFA. De huidige voorzitter Infantino is de enige kandidaat, Denemarken zal daarom geen stem uitbrengen. Volgens Moller spreken de Scandinavische landen al sinds augustus over een afscheid van de FIFA. De manier waarop de wereldbond zich opstelt op en rond het omstreden WK voetbal in Qatar zet voor de Denen dat besluit in een stroomversnelling.