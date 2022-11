FIFA haat liefde en verbiedt nu ook het Belgische uit-shirt op WK Qatar Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 603 keer bekeken • bewaren

Voor de FIFA is het niet genoeg om zichtbare uitingen van anti-discriminatie te verbieden, zelfs de onzichtbare moeten eraan geloven. Nadat de organisator van het WK mensenrechtenschendingen in Qatar de one love-armband al verbood, is nu ook het uitshirt van de Belgische ploeg teruggefloten.

Sinds september spelen de Belgen hun uitduels in het witte shirt dat is opgesierd met de regenboogkleuren. Tot zover niets aan de hand, er is aan de buitenkant verder geen statement te zien. Aan de binnenkant staat echter in de hals het woord ‘love’, en daarmee mag van de FIFA niet worden gespeeld in de stadions waar het bloed van uitgebuite arbeidsmigranten aan kleeft.

Sporza meldt over het shirt: “De grafische print is geïnspireerd op het vuurwerk van Tomorrowland en omvat de regenboogkleuren. Zo is het een symbool voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.”