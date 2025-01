Deense europarlementariër laat duidelijk weten dat Groenland niet te koop is: 'Mister Trump, fuck off' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

Dat een groot deel van de wereld zijn adem inhoudt nu Donald Trump weer in het Witte Huis zit, is een understatement. Sinds zijn verkiezingswinst steekt Trump namelijk niet onder stoelen of banken dat hij in navolging van zijn idool Vladimir Poetin bereid is om andere landen, of delen daarvan te annexeren. Zoals het Panamakanaal, maar ook. Groenland, dat onderdeel uitmaakt van Denemarken. Trump heeft meermaals laten weten militair ingrijpen om zijn koloniale doelen te behalen niet uit te sluiten.

In het Europees Parlement werd dinsdag van links tot rechts fel gereageerd op de uitspraken van Trump. Anders Vistisen van de Deense Volkspartij, lid van de radicaal-rechtse Europese fractie Patriots for Europe, wees erop dat Groenland "al 800 jaar onderdeel uitmaakt van Groenland" en op geen enkele manier te koop of te veroveren is. "Laat me het op een manier zeggen dat u het misschien begrijpt: meneer Trump, fuck off". Het leverde de Deen een reprimande op van de voorzitter.