De wraak op de Palestijnse boer vanwege een interview met Nieuwsuur vereist actie, geen zelfreflectie

Tot nog toe reageren de media nogal laconiek op het gegeven dat een Palestijnse oliijfboer op de Westbank huis en haard wordt afgepakt , omdat hij zich in een interview met Nieuwsuur kritisch uitliet over de manier waarop zijn joodse buren hem het leven onmogelijk maken. Men deed aan zélfonderzoek. De redactie van Nieuwsuur vroeg zich af tot hoever de verantwoordelijkheid van de journalist ging voor de gevolgen van zijn producties voor geïnterviewden. Misschien moest je soms zelfs er toe overgaan een vraaggesprek niet uit te zenden om zo iemand tegen zichzelf te beschermen. De redactie ging ervan uit in dit geval zorgvuldig te hebben gehandeld. In Het Mediaforum van NPO Radio 1 op maandagochtend was het van hetzelfde laken een pak.

Dat is reden voor actie op een breed front. Een journalist uit een democratisch land heeft een interview gemaakt met iemand die onder het gezag valt van een ander democratisch land. Eelco Bosch van Rosenthal is Nederlands staatsburger en dat is voldoende voor de Nederlandse ambassadeur om zelf eens bij die Palestijnse boer een bezoekje af te leggen om vervolgens de Israëlische regering mee te delen dat men in Nederland verbijsterd is over deze gang van zaken. Hij doet dat namens onze minister van Buitenlandse Zaken, die zelf de ambassadeur van Israël op de hoogte stelt van de pijnlijke affaire die nu dreigt te ontstaan.