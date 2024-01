Palestijnse olijfboer staat Nieuwsuur te woord, Israëlische soldaten pakken uit wraak zijn huis af

Nieuwsuur-verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal trok naar de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever om verslag te doen van Palestijnen die daar leven overkomt. Zij hebben al jaren te maken met dreigementen, pesterijen en terreur van vooral de joodse kolonisten die daar land van de Palestijnen proberen in te pikken. Een plaatselijke burgemeester toont een woonhuis dat door de kolonisten in brand werd gestoken, drie bewoners kwamen om.

Een Palestijnse olijfboer die bedreigd wordt door de kolonisten staat Bosch van Rosenthal te woord. Het Israëlische leger houdt van een afstand de bewegingen van de Nederlands nieuwsploeg scherp in de gaten maar laat hen verder ongemoeid. Anders is dat voor de Palestijnse olijfboer. Als de ploeg vertrekt krijgt hij te horen dat hij over vijf dagen uit zijn huis wordt gezet, als reactie op zijn medewerking aan Nieuwsuur. Gewoonlijk wordt zo'n huis dat door bulldozers van het leger met de grond gelijk gemaakt.