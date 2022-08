‘De wooncrisis wordt niet veroorzaakt door statushouders maar door de VVD’

21 jul. 2022 - 11:27

@ Jansen7 U. RechtdoorZee doet het overkomen alsof links het allemaal maar ontkent. Alsof wij geen TV hebben. Geen internet. Geen gevoel of geen ratio. Of dat we luchtfietsers zijn. Links laat dit al 20 jaar over zich heen komen. We hebben andere oplossingen en u en ook RechtdoorZee hebben alleen interesse in hun eigen perspectief. Eigen oplossingen. Eigen visie. Juist u en ook RechtdoorZee kunnen niet omgaan met andere meningen. En denken voor andere. Niemand zit in de ontkenningsfase. Wat u en RechtdoorZee willen is dat alleen uw oplossing de goede is. @ RechtdoorZee Ik heb geen hekel aan u. Laten we het inhoudelijk houden. Maar ik vind dat u kleur moet bekennen. De woon crisis is een dekmantel en een goed excuus voor de mensen die gewoon helemaal geen immigratie willen. Als we het trouwens over de verzorgingsstaat hebben. Die is vooral gesloopt door de VVD en fout rechts. Met hulp van een deel van links. "Rechts" wilt die immigratie niet. En ze zijn( zeker VVD en CDA, maar ook Ja21 en Forum) nooit echt voor een verzorgingsstaat geweest. Ik vind het wanstaltig dat "rechtse" mensen zo erg over lijken gaan dat ze de wooncrisis misbruiken om vluchtelingen en immigranten hier vandaan te houden. Ik ben in Birkenau en Auschwitz geweest. En ik zal zelfs Baudet niet met een nazi vergelijken. Er is wel goed en fout. En "rechts" is niet goed. En in dit geval moet je zwart-wit zijn vind ik.