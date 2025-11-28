De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

De woningcrisis: winst gaat voor mensen Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist Persoon volgen

De Nederlandse woningmarkt staat op instorten. Huizenprijzen rijzen de pan uit, huren zijn onbetaalbaar en starters worden steeds verder buitengesloten. De oorzaak? Doorgeschoten marktwerking! In een sector die per definitie geen vrije markt kan zijn. Wonen is een basisbehoefte, geen luxeproduct, en de huidige situatie versterkt de ongelijkheid: wie bezit heeft, profiteert; wie niet bezit, wordt opzij gedrukt.

Betaalbaar wonen onder druk

Door fiscale prikkels zoals hypotheekrenteaftrek, vrije sectorhuur en investeerders die huizen opkochten, zijn woningen steeds meer een “beleggingsobject” geworden. Woningcorporaties, ooit bedoeld om betaalbare woningen te bieden, werden financieel uitgeknepen en kunnen niet voldoende sociale huur bouwen. Het resultaat van deze woningcrisis: jongeren moeten langer thuis blijven wonen, toenemende dakloosheid, ook onder werkenden met een vaste baan, huren die stijgen boven inflatie en steeds meer ondermijning van de sociale samenhang in de samenleving.

Oplossingen voor een werkbare woningmarkt

Om de woningcrisis te bestrijden, is politieke moed nodig en publieke regie essentieel:

Publieke regie over grond en bouw: de overheid bepaalt wat waar wordt gebouwd en voor wie.

Corporaties bevrijden van marktlogica: meer sociale bouw en minder winstdruk.

Middenhuur reguleren: woekerprijzen voorkomen, betaalbaarheid waarborgen.

Fiscale prikkels aanpassen: hypotheekrenteaftrek afbouwen met compensatie in inkomstenbelasting.

Nationaal bouwprogramma: continuïteit boven incidenteel beleid.

Tijd om te kiezen voor mensen, niet voor winst

Vrijheid voor de markt betekent onvrijheid voor burgers. De woningcrisis veroorzaakt stress, onzekerheid en ongelijkheid. Het is tijd om wonen terug te brengen naar haar kern: een recht, geen winstobject.