De woningcrisis: winst gaat voor mensen

De Nederlandse woningmarkt staat op instorten. Huizenprijzen rijzen de pan uit, huren zijn onbetaalbaar en starters worden steeds verder buitengesloten. De oorzaak? Doorgeschoten marktwerking! In een sector die per definitie geen vrije markt kan zijn. Wonen is een basisbehoefte, geen luxeproduct, en de huidige situatie versterkt de ongelijkheid: wie bezit heeft, profiteert; wie niet bezit, wordt opzij gedrukt.
Betaalbaar wonen onder druk
Door fiscale prikkels zoals hypotheekrenteaftrek, vrije sectorhuur en investeerders die huizen opkochten, zijn woningen steeds meer een “beleggingsobject” geworden. Woningcorporaties, ooit bedoeld om betaalbare woningen te bieden, werden financieel uitgeknepen en kunnen niet voldoende sociale huur bouwen. Het resultaat van deze woningcrisis: jongeren moeten langer thuis blijven wonen, toenemende dakloosheid, ook onder werkenden met een vaste baan, huren die stijgen boven inflatie en steeds meer ondermijning van de sociale samenhang in de samenleving.
Oplossingen voor een werkbare woningmarkt
Om de woningcrisis te bestrijden, is politieke moed nodig en publieke regie essentieel:
Tijd om te kiezen voor mensen, niet voor winst
Vrijheid voor de markt betekent onvrijheid voor burgers. De woningcrisis veroorzaakt stress, onzekerheid en ongelijkheid. Het is tijd om wonen terug te brengen naar haar kern: een recht, geen winstobject.
