De wapenindustrie levert aan beide partijen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 117 keer bekeken • bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 80.

Doorgaans bepaal ik de koers van mijn serie over oorlog noch vrede door steeds zelf de onderwerpen te bepalen, maar soms ontkom je niet aan belangwekkende actuele kwesties. Deze week zijn dat het nieuwe vredesplan voor Oekraïne en de uitslag van een onderzoek van het CPB naar de Nederlandse defensie-uitgaven.

Het moment waarop het vredesplan voor Oekraïne wordt gelanceerd kon moeilijk beter. Want zowel met Rusland als met Oekraïne gaat het om uiteenlopende redenen slecht. De Russische economie staat op instorten door de hoge kosten voor de oorlog en de gevolgen van het internationale sanctiebeleid tegen de Russische Federatie. In Oekraïne steekt een nieuw corruptieschandaal de kop op en de bevolking lijdt onder de voortdurende Russische aanvallen en bombardementen. Ook het geld raakt op. Elk weldenkend mens zou als oplossing voor al die ellende spontaan kiezen voor het stoppen van de oorlog. Was dat maar waar.

In werkelijkheid is er door medewerkers van Trump en Poetin achter de schermen een 28 puntenplan opgesteld dat de kans op een echte vrede alleen maar verkleint. Volgens het plan moet Oekraïne onder meer heel veel grondgebied opgeven, het leger halveren en het Russisch als officiële taal toestaan. Bij het maken van het plan zijn Oekraïne zelf en de EU totaal buiten spel gezet.

De aanpak lijkt sterk op de manier waarop het vredesplan voor Gaza is tot stand gebracht. Een deal sluiten met een ‘politieke vriend’ en daarna steun zoeken bij andere landen. Bijvoorbeeld ‘foute landen’ als Turkije, Egypte en Qatar. Door het grillige gedrag van de Amerikaanse president is nog niet helder of hij dit plan als proefballonnetje heeft opgelaten. Ik begrijp dat president Zelensky van Oekraïne verlangt naar een einde van de oorlog. Hij stelt zich nu heel diplomatiek op en heeft om een gesprek met Trump gevraagd, Hopelijk lukt het hem om duidelijk te maken dat dit plan niets weg heeft van een serieuze poging om tot vrede te komen, maar alles weg heeft van een Russisch dictaat.

Begin deze week verscheen een bericht van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit blijkt hoe idioot politiek Den Haag met de defensie-uitgaven om gaat. De hogere defensie-uitgaven gaan niet leiden tot economische groei. Dat komt onder andere omdat Nederland vooral wapens en andere spullen voor defensie gaat importeren. Het punt is dat we veel te afhankelijk zijn van wapens en vliegtuigen uit het buitenland. Europese en nationale initiatieven om dat tij te keren stellen nog veel te weinig voor.

De wapenhandel en industrie trekken zich bovendien nauwelijks iets aan van morele oordelen over de partijen die bij een oorlog betrokken zijn. Tot op de dag van vandaag leveren volgens de database van SIPRI de meeste EU-landen, ook Nederland en zelfs Oekraïne, wapens, vliegtuigen of onderdelen voor militaire vliegtuigen, aan Rusland. In het lied ‘Zonder Naam’ bezingt Spinvis mooi de waanzin van de oorlog. Misschien heb ik dat al eens eerder gemeld. Hij heeft het over de handelaars in haat en jonge mannen die elkaar doodschieten met geweren uit dezelfde fabriek. Waarom faciliteren wij waanzin?

De laatste flodder vuur ik af op Israël. Dat land trekt zich weinig aan van het afgesloten vredesplan van Donald Trump over Gaza. Human Rights Watch bewijst in een rapport dat Israël de laatste maanden op de Westelijke Jordaanoever gewoon doorgaat met oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid. Lees de Volkskrant van vandaag. Pagina 2. De dodelijke aanvallen op Gaza zelf gaan trouwens ook gewoon door. Over vrede gesproken.

