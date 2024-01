‘De wanhopige woningzoeker is nog meer in de ellende geraakt’

De woningmarkt is nog altijd stuk, vertelt Druktemaker Yora Rienstra, die zelf nog boven haar ouders woont, in De Nieuws BV. Het wordt alleen maar erger. “Alleen al het aantal huurwoningen in de vrije sector dat vrijkwam voor nieuwe huurders, is in een jaar tijd met 16 procent gedaald. Ondertussen zijn de wachtlijsten voor sociale huur zo lang dat tegen de tijd dat je aan de beurt bent, je al tussen zes plankjes onder de grond woont.”