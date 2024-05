De volstrekt redelijke eis van Hamas Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

Theo Brand Politicoloog en journalist

Ik vind het alleszins begrijpelijk. Zodra een soevereine Palestijnse staat een feit is, zal Hamas zijn gewapende vleugel ontbinden en is het bereid tot een langdurige wapenstilstand met Israël. Dat zegt een politieke topfunctionaris van de organisatie, zo meldt The Rights Forum. Zolang sprake is van bezetting en kolonialisme, zal er logischerwijs sprake zijn van verzet. Het ene roept het andere op.

Zolang Israël mensen doodt, zal Hamas dat ook doen, hoewel Hamas bij lange na niet in staat is om met gelijke munt terug te slaan. Bestudeer de slachtofferstatistieken van de afgelopen vijftien jaar eens. Zolang Israël duizenden Palestijnen zonder eerlijk proces gevangen houdt, zal Hamas ook mensen gegijzeld houden, waartoe ze normaliter helemaal niet in staat zijn, maar sinds 7 oktober 2023 wel.

Geen vrede zonder gerechtigheid. Maar het delen van land op basis van gelijkwaardigheid, staat niet in Israëls woordenboek. Voor wie zuiver kijkt, is de eis van een soevereine staat allerminst een vreemde eis. Let wel: dat zou maar een klein stukje zijn van het oorspronkelijke Palestina van voor 1948! Maar mijn boerenverstand is vast niet correct genoeg in de ogen van veel keurige, maar slecht geïnformeerde Nederlanders die Israël een fijn en knus land vinden, en Palestijnen maar enge mensen.

Overigens lijkt mij op lange termijn een tweestatenoplossing helemaal niet rechtvaardig. Palestijnen krijgen dan per hoofd van de bevolking veel minder ruimte dan Israëli's: ze krijgen de onvruchtbare overgebleven stukken land van Israëls laatste keuze. Wie écht vrede en gerechtigheid wil, moet op termijn gaan voor het délen van land in plaats van het onmogelijk nog rechtvaardig kunnen vérdelen van het land.